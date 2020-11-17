شروط فتح الصيادلة لمعامل التحاليل الطبية

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قالت نقابة الصيادلة ان شروط فتح الصيدلى معمل تحاليل طبية ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، حصوله على دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة"، أو على الأقل دبلومة فى قسمي الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية".



وتضمنت الأوراق المطلوبة لفتح معمل للتحاليل الطبية مايلى:



- اصل شهادة التخرج من كلية الصيدلة.

- أصل الماجستيرأو الدكتوراة أوالدبلومة.

- أصل المحتوى العلمى المدروس.(وليس بيان

الدرجات).

- شهادة قيد بالنقابة.

- فيش جنائى موجهة إلى وزارة الصحة سارى.

- صورة موقف من التجنيد طبق الأصل مختومة.

- عدد 3صور شخصية.

- صورة كارنية حديثة.

- صورة البطاقة.



وأوضحت نقابة الصيادلة أن الاوراق المطلوبة تقدم بمقر النقابة العامة للصيادلة ويتم مراجعتها وإرسالها إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، وبعد ذلك يتم عرض تلك الملفات على اللجنة المختصة للتحاليل الطبية لمراجعتها والتأكد من استيفاء كافة الشروط واستصدار الترخيص خلال مدة تتراوح بين شهر الى ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.



يذكر أن النقابة حصلت على موافقة الإدارة المركزية للتحاليل الطبية عام 2016 لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية من خلال التقدم إلى نقابة الصيادلة مباشرة، بعد ان كان يضطر الصيدلى لرفع قضايا ضد الوزارة وينتظر شهورلاثبات حقه فى فتح معمل تحاليل طبية، وتم منذ ذلك التاريخ استخراج مايقرب من 1500ترخيص للصيادلة، ومازالت النقابة تستقبل بمقرها الراغبين فى التقدم لفتح معامل تحاليل طبية.