شروط فتح الصيادلة لمعامل التحاليل الطبية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
قالت نقابة الصيادلة ان شروط فتح الصيدلى معمل تحاليل طبية ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، حصوله على دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة"، أو على الأقل دبلومة فى قسمي الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية".

وتضمنت الأوراق المطلوبة لفتح معمل للتحاليل الطبية مايلى:

- اصل شهادة التخرج من كلية الصيدلة.
- أصل الماجستيرأو الدكتوراة أوالدبلومة.
- أصل المحتوى العلمى المدروس.(وليس بيان
الدرجات).
- شهادة قيد بالنقابة.
- فيش جنائى موجهة إلى وزارة الصحة سارى.
- صورة موقف من التجنيد طبق الأصل مختومة.
- عدد 3صور شخصية.
- صورة كارنية حديثة.
- صورة البطاقة.

وأوضحت نقابة الصيادلة أن الاوراق المطلوبة تقدم بمقر النقابة العامة للصيادلة ويتم مراجعتها وإرسالها إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، وبعد ذلك يتم عرض تلك الملفات على اللجنة المختصة للتحاليل الطبية لمراجعتها والتأكد من استيفاء كافة الشروط واستصدار الترخيص خلال مدة تتراوح بين شهر الى ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.

يذكر أن النقابة حصلت على موافقة الإدارة المركزية للتحاليل الطبية عام 2016 لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية من خلال التقدم إلى نقابة الصيادلة مباشرة، بعد ان كان يضطر الصيدلى لرفع قضايا ضد الوزارة وينتظر شهورلاثبات حقه فى فتح معمل تحاليل طبية، وتم منذ ذلك التاريخ استخراج مايقرب من 1500ترخيص للصيادلة، ومازالت النقابة تستقبل بمقرها الراغبين فى التقدم لفتح معامل تحاليل طبية.

أخبار تهمك

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ يوم

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

بعد تصفح الرئيس لها.. 10 معلومات عن جمهرة أعلام الأزهر الشريف للدكتور أسامة الأزهري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ 18 دقيقة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:23 م

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

11:10 ص

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

03:00 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»