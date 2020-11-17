منها إنهاء التعديات على الأراضي.. متحدث "الزراعة" يستعرض إنجازات الوزارة في عامين (فيديو)

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه منذ عام 2014 وحتى الآن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتطوير العمل بالمنظومة الزراعية، مشيرًا إلى أن العام الاخير شهد حصاد كبير لجهود التنمية المستدامة في القطاع الزراعي التي تؤثر بشكل كبير في توفير احتياجات المواطن المصري.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك توسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان وتطويرها، وتطوير نظم الري الحقلي وتقديم كافة الدعم للفلاح في إطار التوسع الافقي والرأسي للأراضي الزراعية، من خلال استصلاح مزيد من الأراضي والحفاظ على الرقعة القائمة ومنع أي تعدي عليها، وتحسين انتاجية وحدة الأراض من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي تتحمل الظروف المناخية المتغيرة، وتعطي انتاجية أعلى بما يقلل التكلفة على الفلاح.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزارعة 100 ألف فدان صوب زراعية بما يعادل مساحة مليون فدان من الأراضي المفتوحة كحجم انتاجي، وهناك ما يقرب من 90% من التعديات على الأراضي الزراعية تم إزالتها، مشددًا على أن الدولة لها دور كبير في دعم وتوعية المزارع المصري.

وأوضح "القرش"، أن الوزارة تمكنت من إنشاء منظومة كارت الفلاح الذي تم إطلاقه في عدد من المحافظات بما يسهل وصول الدعم لمستحقيه، مع توزيع 4.6 مليون طن اسمدة على المزارعين بشكل مدعم للحفاظ على استقرار السعر، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام من الدولة بزيادة الانتاج من الثروة الحيوانية، وتم ترخيص أكثر من 60 ألف مزرعة خلال الفترة الأخيرة بينهما 35 ألف خلال العامين الأخيرين، مع تقديم الخدمات والرعاية البيطرية اللازمة وتوفير اللقاحات بما يحافظ على ارتفاع المستوى المناعي للحيوان، مع اهتمام القيادة السياسية بمشروع البتلو وتسهيل حصول المزارع على التمويل اللازم لشراء رؤوس الماشية، والذي ساهم في زيادة الانتاجية بنسبة 5 أضعاف، مما تسبب في استقرار أسعار اللحوم.

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