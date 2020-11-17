بإطلالة هادئة.. حنان مطاوع تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة حنان مطاوع، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.


ونشرت حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة هادئة، حيث اعتمدت على فستان وتسريحة شعر بسيطة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.

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