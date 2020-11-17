نيمار يتخلص من آلام الساق
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:30 م
محمد أيمن
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي تخلص من الإصابة التي طاردته مؤخراً.
وكان نيمار يعاني من إصابة في الساق، قبل الانضمام إلى معسكر البرازيل في التوقف الدولي، واتفق الجهاز الطبي في باريس وراقصي السامبا على عودته لـ"حديقة الأمراء" مبكرًا.
ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن نيمار تعافى تمامًا، ولم يعد يشعر بأي آلام في الساق، عقب العودة إلى باريس وبدء البرنامج التأهيلي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا