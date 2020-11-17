نيمار يتخلص من آلام الساق

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي تخلص من الإصابة التي طاردته مؤخراً.


وكان نيمار يعاني من إصابة في الساق، قبل الانضمام إلى معسكر البرازيل في التوقف الدولي، واتفق الجهاز الطبي في باريس وراقصي السامبا على عودته لـ"حديقة الأمراء" مبكرًا.

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن نيمار تعافى تمامًا، ولم يعد يشعر بأي آلام في الساق، عقب العودة إلى باريس وبدء البرنامج التأهيلي.

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