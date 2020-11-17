إصابة نجم إنتر ميلان بكورونا قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:30 م
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أصيب المدافع الصربي الدولي ألكسندر كولاروف لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 .
وذكر إنتر ميلان في بيان نشره بموقعه على الإنترنت :"إنتر ميلان يمكنه إعلان أن الفحوص كشفت أمس إصابة ألكسندر كولاروف، وذلك إثر خضوعه للفحص عقب عودته من المشاركة الدولية."
وأضاف النادي في بيانه :"اللاعب لا يعاني من أي أعراض على الاطلاق، وسيتبع الإجراءات والإرشادات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي."