قنا يواصل صفقاته ويضم اسلام محمد مهاجم اسوان

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل الجهاز الفني لفريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم المدير الفني للفريق إبرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ونجح في الحصول علي خدمات اسلام محمد مهاجم نادي أسوان السابق،في صفقة انتقال حر للاعب لمدة موسم.

يذكر أن اسلام محمد من أبرز مهاجمي الصعيد الذي سبق له اللعب لعدد كبير من الأندية بالقسمين الثاني والممتاز فقد سبق له اللعب الأندية للتعدين والالومنيوم ونادي مصر وأسوان وجمهورية شبين، ليأتي تعاقده محمود ابراهيم المدير الفني لفريق قنا مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن فريق نادي قنا أبرم أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، أبرزها مصطفي شنط لاعب أسوان والجونة والتعدين، ومحمد الامير مهاجم شباب بداوي، ومحمد عامر حارس الشمس،كما نجح في التجديد لقائد الفريق محمود شكري.

وأعلن المدير الفني لفريق قنا ان هناك العديد من الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة وسوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي من خلال مجلس إدارة النادي

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