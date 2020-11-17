"أبو العينين": الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب تعاون القطاعين الخاص والحكومي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:22 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
احمد الشيخ
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أكد  محمد أبو العينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار هدف ليس مستحيلا ويمكن تنفيذه من خلال تعاون القطاع الخاص والدولة في عمليات الإنتاج والاستثمار، فكلاهما يعتبر وجهان لعملة واحدة، كما دعا إلى عقد مؤتمر عالمي ضخم للتسويق لمصر كسوق استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية.

 
وقال أبو العينين خلال أول اجتماع للشعبة العامة للمستثمرين، إنه يجب أن يتضمن المؤتمر نشاطات محددة وعمل محفظة لمختلف القطاعات الصناعية، مطالبا بضرورة تسويق المشروعات الكبرى بحيث تكون المشروعات واضحة للمستثمر الأجنبي.
 

وطالب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين،  بضرورة قيام القطاع الخاص بدور المسوق لمصر في الخارج لجدب الاستثمار الأجنبي بالاضافة عمل حملة ترويجية لمصر للرد على الأقاويل الكاذبة او الإشاعات أو تجارب فاشلة لبعض المستثمرين.
 
ولقت إلى أن القطاع الخاص شهد حالة من التباطؤ خلال عام 2011 إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو ارتقى وأصبحت مصر تتقدم والاقتصاد المصري يرتقي وأصبحت مصر مركز محوري على المستوى الإقليمي والدولي بالإضافة إلى أنها بوابة لنفاذ صادرات الدول الاخرى الى افريقيا.

 
وأكد أن القيادة السياسية لديها ثقة في القطاع الخاص والذى اصبح الشريك الرئيسي للدولة، لافتا إلى أن المناخ الاستثماري الحالي مهيأ لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والمحلية .
 

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محمد أبو العينين السعبة العامة للمستثمرين التسويق لمصر اتحاد الغرف التجارية

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