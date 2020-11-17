ألسن عين شمس تستقبل فريق مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
استقبلت الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فريق مركز الابتكار ihub الرئيسي بالجامعة، وفق توجيهات أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ حيث استقبلت  أ.د.ماجد غنيمة أستاذ الهندسة مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس، ود. وئام محمود نائب مدير المركز والفريق المرافق لسيادته، بحضور السادة وكلاء الكلية أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكدت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية على أهمية اكتشاف الجانب الإبداعي وتنميته للطلاب وتوجيهه إلى خدمة المجتمع في شكل مشروعات أو خدمات تقدم مردودًا جيدًا لخدمة الحياة العامة، مؤكدة على أهمية دمج التخصصات المختلفة بين كليات الجامعة لإنتاج مشروعات قومية على أرض الواقع تسهم في تنمية المجتمع.

 عقب ذلك عقد أ.د. ماجد غنيمة والفريق المرافق له اجتماعًا مع السادة وكلاء الكلية، استعرض خلاله تشكيل مركز الابتكار ihub على مستوى الجامعة وآليات ربط كافة الأنشطة بمختلف القطاعات بالكليات بالمركز الرئيسي للجامعة، لتنسيق الأعمال بكافة المشروعات سواء للسادة أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب لدعمها أو توجيهها إلى سوق العمل، وكذلك ضمان حقوق أصحابها.

وأكد على أن نادي الابتكار بكل كلية iClub هو نشاط طلابى تابع لكل كلية وجزء من التشكيل الرئيسى لنادي الابتكار التابع لجامعة عين شمس.

تم إنشاء نادي الابتكار وريادة الأعمال لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال وذلك عن طريق تصميم برامج تدريب تدعم الابتكار في التعليم وتنمي مهارات ريادة الأعمال؛ مما يساعد في إشراك الطلاب الجامعيين في دعم خدمات المجتمع ككل والجامعات خاصة.
ويهدف نادي الابتكار أيضا إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف نادي الابتكار وريادة الأعمال إلى إنشاء بيئة داعمة للطلاب بوصفهم المحور الأساسي للتعليم والتدريب وذلك عن طريق المشاركة في النشاطات الطلابية المختلفة داخل وخارج الجامعة وتنمية مهارات القيادة وريادة الأعمال.
نادي الابتكار وريادة الأعمال هو مجتمع طلابى (نشاط طلابي) يتم الإشراف عليه عن طريق أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويتم تفعيله وتنفيذ أنشطته من قبل الطلاب، مما يساعد فى اكتساب الطلاب للمعرفة والخبرات العملية اللازمة للمشاركة في نشاطات ريادة وإدارة الأعمال بالجامعات.

 وتابع حديثه مؤكدًا على أهمية تجهيز وإعداد الطلاب المبدعين في مختلف الكليات بالجامعة  للمشاركة في المسابقات المختلفة المحلية والدولية تحت إسم الجامعة، كذلك أهمية  اكتشاف مواهب الطلاب من خلال اتباع آليات محددة، وشدد على ضرورة ربط كل الأفكار بسوق العمل، فالاكتشاف العلمى سواء كان فكرة أم بحثًا علميًا يمكن تحويله إلى خدمة أو سلعة للمجتمع، من خلال تطبيق بعض الفعاليات التى تشجع الطلاب للمشاركة.

و أوضح أن رؤية إدارة الجامعة برئاسة  أ.د.محمود المتيني، تستهدف تحويل كل الأنشطة لخدمة المجتمع للدخول في تصنيف جامعات الجيل الرابع، وذلك من خلال دعم ابتكارات الطلاب لتشجيعه على الابداع، واستطرد حديثة مؤكدًا ضرورة إضافة هدف الإبداع  الى الخطة البحثة للكلية.
ألسن عين شمس تستقبل فريق مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub
ألسن عين شمس تستقبل فريق مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub
ألسن عين شمس تستقبل فريق مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub
ألسن عين شمس تستقبل فريق مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ يوم

بعد تصفح الرئيس لها.. 10 معلومات عن جمهرة أعلام الأزهر الشريف للدكتور أسامة الأزهري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

منذ أقل من ساعتين

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ 19 دقيقة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:23 م

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

11:10 ص

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

03:00 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»