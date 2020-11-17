هاشتاج #MuslimPro يجتاح تويتر عقب بيع بيانات مستخدمي أشهر تطبيق صلاة إسلامي "مسلم برو" للجيش الامريكي

"MuslimPro باعنا": تقرير يكشف عن العديد من التطبيقات التي تبيع بيانات موقعك إلى قيادة العمليات الخاصة العسكرية الأمريكية





نشر موقع "فايس" الأمريكي تقرير جديد يكشف عن استحوذ الجيش الأمريكي على بيانات مواقع عشرات ملايين المسلمين حول العالم ممن يستخدمون التطبيقات الدينية الشهيرة الخاصة بتحديد مواعيد وقبلة الصلاة، إضافة إلى تطبيق للمواعدة بين المسلمين.





وأشار التقرير إلى أن تطبيق"Muslim Pro" وهو أحد أشهر التطبيقات لمعرفة مواعيد الصلاة وتحديد القبلة، والذي تم تنزيله أكثر من 50 مليون مرة حول العالم على أجهزة الأندرويد، وأكثر من 95 مليون مرة بشكل إجمالي مع لأنظمة التشغيل الأخرى، كان يرسل بيانات المستخدمين إلى شركة "إكس-مود".



