هاشتاج #MuslimPro يجتاح تويتر عقب بيع بيانات مستخدمي أشهر تطبيق صلاة إسلامي "مسلم برو" للجيش الامريكي
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:55 م
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"MuslimPro باعنا": تقرير يكشف عن العديد من التطبيقات التي تبيع بيانات موقعك إلى قيادة العمليات الخاصة العسكرية الأمريكية
نشر موقع "فايس" الأمريكي تقرير جديد يكشف عن استحوذ الجيش الأمريكي على بيانات مواقع عشرات ملايين المسلمين حول العالم ممن يستخدمون التطبيقات الدينية الشهيرة الخاصة بتحديد مواعيد وقبلة الصلاة، إضافة إلى تطبيق للمواعدة بين المسلمين.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق"Muslim Pro" وهو أحد أشهر التطبيقات لمعرفة مواعيد الصلاة وتحديد القبلة، والذي تم تنزيله أكثر من 50 مليون مرة حول العالم على أجهزة الأندرويد، وأكثر من 95 مليون مرة بشكل إجمالي مع لأنظمة التشغيل الأخرى، كان يرسل بيانات المستخدمين إلى شركة "إكس-مود".
وكانت شركة "إكس-مود" تحصل على بيانات المواقع بشكل مباشر من تطبيق"Muslim Pro" ثم تبيعها إلى أطراف وسيطة، والتي بدورها تبيعها للجيش الأمريكي.
يذكر أن شركة "إكس-مود" تعمل على تعقب أكثر من 25 مليون جهاز داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط شهريًا، و40 مليون جهاز خارج الولايات المتحدة، وذلك في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وقد أثار بيع الشركات المطورة لهذه التطبيقات بيانات مستخدميها إلى الجيش الأمريكي استياءً واسعًا بين المستخدمين المسلمين، ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، كما انطلقت حملات إلكترونية على "تويتر" تدعو إلى حذف التطبيق والتوقف عن استخدامه، وذلك باستخدام هاشتاج #MuslimPro.