نجل الشهيد ياسر عصر يكشف تفاصيل آخر مكالمةبينهم

Advertisements

قال حسن ياسر عصر الطالب بكلية الشرطة الفرقة الثالثة، ونجل الشهيد ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الذي استشهد صباح اليوم خلال السيطرة على حريق نشب بهواية محطة مترو مسرة بالقاهرة، إن والده تحدث إليه قبل وفاته بـ3 أسابيع وأوصاه بالإهتمام بدراسته بالكلية والنبوغ بها إلى جانب رعاية أشقائه الـ3 باعتباره الاخ الأكبر ورجل البيت بعده.



وأضاف انه لم يتمكن من رؤية والده مؤخرا نظرا لطبيعة الدراسة بالكلية، والتي تستلزم في ظل الظروف الحالية الإقامة بها فترات طويلة، مشيرا إلى ان والده هو من شجعه على دخول الكلية وزرع فيه الانتماء وحب الوطن والتضحية من أجله.



أكد انه سيستكمل مسيرة والده العامرة بالبطولات والتضحيات والتي كان ابرزها إنقاذ محطة الضواحي بالقاهرة من حريق هائل خلال عمله مأمورا هناك في عام 2016



وأوضح انه تلقي الخبر من الكلية حيث ابلغه قادة الكلية بالذهاب لمستشفي الشرطة لأن أحد افراد الأسرة سيخضع لجراحة عاجلة وهناك تقابل مع عمه وابناء عمومته واخبروه بما حدث ليدخل في حالة إنهيار، مؤكدا انه سيكون خير خلف لخير سلف وسيواصل بطولات والده



وكان قد شيع الألاف من أهالي قرية مشتهر بطوخ، اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الواجب اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي لقي مصرعه إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو تابعة للنقل والمواصلات، أثناء التعامل مع الحريق بداخل الهواية، وخوفا على حياة المواطنين بمنطقة وسط البلد.



وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد الوقف بالقرية عقب صلاة الظهر، وحمل ملفوفا بعلم مصر، ودفنه بمقابر العائلة بالقرية.



وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، مؤكدين أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق، والسيرة الحسنة، وكان يحظى باحترام الجميع.



يذكر أن الشهيد سبق وأن شارك بنفسه في إنقاذ ارواح المواطنيين منها في عام ٢٠١٦م في محطة الضواحي وأنقذ الأرواح.