اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، عضو مجلس إدارة شركة المهن الطبية للثروة الحيوانية، إنه طرح خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأخير خطة لتطوير العمل بالشركة، واستغلال كافة إمكانياتها المتاحة على النحو الأمثل، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دراسة جدوى لإنشاء مزارع للدواجن والأسماك فى المدى القريب.

وأوضح القاضى، أن مساحة المزارع ما يقرب من 80 فدان، تضم حوالى 12 فدان لزراعة العنب، و1200 نخلة، و12 فدان تم زراعتهم زيتون، بجانب مساحات للبرتقال واليوسفى، بالإضافة إلى جزء غير مُستغل رغم جاهزيته على أعلى مستوى، يمكن تنفيذ دورة لتسمين المواشى عليه، لبيعها على عيد الأضحى المُقبل مثلا، أو عمل دورة لتربية الدواجن أو دورة إنتاج سمكى، لا تتجاوز مُدة كل دورة منهما الـ45 يوم.

وأشار أمين الصندوق المساعد بالاتحاد، إلى أن الاتحاد يحتاج إلى تطبيق خطط للاستثمار طويلة الأمد، وأخرى قصيرة تحقق نتائج وأرباح سريعة، استغلالا لعمل المزرعة فى مجالات مطلوبة، لافتا إلى أنه سيتم إعادة مشروعات التسمين للمواشى البلدية، نظرا لتوقف الاستيراد من الخارج، على المساحات غير المُستغلة بالمرزعة، وكذلك سيتم زراعة محاصيل موسيمة لخدمة المزرعة، مثل الأعلاف والبرسيم والذرة، إلى جانب تطوير المحلب، موضحا أنه مُعد للعمل آليا لكنه فى حاجه إلى التطوير نظرا لزيادة أعداد المواشى، وذلك لاستيعاب الأعداد، بالتزامن مع بدء الشتاء والتى تُعد أكثر فترات إنتاج المواشى للألبان.

ولفت إلى وجود مشروع حلاب حاليا بالمزرعة ينتج 11 طن من الألبان يوميا، ويتم بيعهم لشركة جهينة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 13 طن يوميا بعد التطوير، موضحا أنه طالب مجلس الاتحاد بإجراء تقييم للشركة، خاصة أن أصول الشركة رابحة، حيث أن أخر تقييم للبنك الأهلى لها وصلت إلى 16 مليون جنيه، ومن الممكن أن تصل إلى 20 مليون جنيه، فى حين أنه كان قد تم شراء الـ12 فدان بإجمالى 12 مليون جنيه، مما يعنى أنها حققت أرباح 40% خلال عام.


وأكد أن الاستثمار بوضع الأموال فى البنوك ليس خيارا جيدا لتحقيق أرباح، مشيرا إلى وجود العديد من المجالات التى يمكن للشركة أن تستثمر أموالها بها، وفق اللائحة الداخلية لها، حيث تتضمن العديد من المجالات لم تعمل الشركة حتى الآن إلا بمجالين منهم فقط.
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية
اتحاد المهن الطبية يطرح خطة لتطوير شركة الثروة الحيوانية

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