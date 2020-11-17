رفض طعنين على انتخابات النواب بإحدى الدوائر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements


قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، بعدم قبول طعنين علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والذي يطالبا بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر، وذلك لتعدد الطاعنين.

حمل الطعن الأول رقم ٩٠٢٨، والمقام من ماجدة حسن يوسف ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما حمل الطعن الثانى رقم ٨٩٩١ والمقام من سيد أحمد عيسي ضد الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.


أخبار تهمك

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ 19 دقيقة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تصفح الرئيس لها.. 10 معلومات عن جمهرة أعلام الأزهر الشريف للدكتور أسامة الأزهري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:23 م

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

11:10 ص

آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

03:00 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»