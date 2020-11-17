آخر تطورات تفاوض بيراميدز مع الأهلي بشأن صفقة أحمد الشيخ

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي آخر تطورات التفاوض مع بيراميدز بشأن صفقة أحمد الشيخ بعد رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر ضم محمد فاروق.









وقال المصدر إن الأهلي حسم موقفه بشأن فاروق بشكل نهائي وتم رفض اللاعب من قبل الجهاز الفني بقيادة موسيماني حيث لا يناسب خططه المستقبلية وطريقة لعبه.









وأكد المصدر أن الأهلي يتفاوض في الوقت الحالي على صفقة أحمد الشيخ والمقابل المالي الذي سيتقاضاه من وراء الصففقة والاستغناء عن خدمات اللاعب.









وتمسك أحمد الشيخ بالانتقال لصفوف بيراميدز رغم تلقيه أكثر من عرض آخر في مقدمتهم الاتحاد السكندري وسموحة إلى جانب عرض تركي يترقب وصوله في يناير المقبل.