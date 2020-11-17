محمود سعد الدين يقدم حلقة خاصة من "الخلاصة" من موقع اكتشافات سقارة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يقدم الكاتب الصحفى والإعلامى محمود سعد الدين، حلقة خاصة من برنامج "الخلاصة" على قناة الحدث، وذلك من موقع اكتشافات سقارة، والتى شهدت أبرز الاكتشافات الأثرية في مصر لعام 2020.


ويقدم سعد الدين الحلقة، من أمام التوابيت التى تم اكتشفاها مؤخرا في منطقة سقارة، ويبرز أبرز ملامح هذه الاكتشافات والرموز والنقوش الفرعونية الموجودة في هذه التماثيل، كما يجرى سعد الدين، العديد من اللقاءات مع العمال المتواجدين في الموقع الأثرى، كما كشفت عدسة البرنامج، عمليات الترميم التي تتم حاليا للتماثيل في المواقع الأثرى

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