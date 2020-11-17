البورصة تعمق مكاسبها وتربح 5.9 مليار جنيه بالختام .. رغم تراجع التجاري الدولي
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:51 م
نيفين سمير
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عمقت مؤشرات البورصة المصرية من مكاسبها في بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وذلك علي الرغم من تراجع التجاري الدولي بسبب تأثره بتأخير الإعلان عن قوائمه المالية
وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.208 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2958 نقطة.
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