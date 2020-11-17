البورصة تعمق مكاسبها وتربح 5.9 مليار جنيه بالختام .. رغم تراجع التجاري الدولي

عمقت مؤشرات البورصة المصرية من مكاسبها في بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وذلك علي الرغم من تراجع التجاري الدولي بسبب تأثره بتأخير الإعلان عن قوائمه المالية





وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.208 مليار جنيه.