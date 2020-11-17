اليابان وأستراليا تتوصلان إلى اتفاقية أمنية "تاريخية"

اتفقت سلطات اليابان وأستراليا على اتفاق دفاع اختراق، اليوم الثلاثاء، وذلك لتسهيل الزيارات المتبادلة للتدريب والعمليات.



وقال "سوجا"، في مؤتمر صحفي مشترك: "في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تزداد أهمية التعاون الأمني والدفاعي بين اليابان وأستراليا، اللتين تتمتعان بالإرادة والقدرة على المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أعلن بموجب هذا أننا توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن اتفاقية وصول متبادلة، تم التفاوض عليها لرفع التعاون الأمني والدفاعي بين اليابان وأستراليا إلى مستوى جديد."



وقال "موريسون": "أصبحت شراكتنا الإستراتيجية الخاصة أقوى، خاصة لأننا اليوم اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام في اليابان وأستراليا للتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن معاهدة دفاعية تاريخية ، اتفاقية الوصول المتبادل".

تعزز اتفاقية الوصول المتبادل العلاقات الدفاعية بين حليفي الولايات المتحدة في وقت تؤكد فيه الصين دورها في المنطقة، بينما تمر الولايات المتحدة بمرحلة انتقالية في القيادة.





إطار قانوني يسمح للقوات اليابانية والأسترالية بزيارة البلدين وإجراء تدريبات وعمليات مشتركة، تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ من قبل رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ونظيره الأسترالي سكوت موريسون، الذي يزور طوكيو.





وستكون هذه أول اتفاقية لليابان تغطي الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها منذ اتفاقية وضع القوات في عام 1960 والتي سمحت للولايات المتحدة بإنشاء سفن حربية وطائرات مقاتلة وآلاف القوات في اليابان وحولها كجزء من تحالف تصفه واشنطن بأنه حجر الأساس للأمن الإقليمي.



