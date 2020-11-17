راشفورد يواصل أعماله الخيرية
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:50 م
وكالات
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قرر ماركوس راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، إطلاق نادي الكتاب لمساعدة الأطفال على الاتجاه للقراءة.
وانضم راشفورد، الذي أجبرت جهوده لدعم الأطفال المحرومين الحكومة البريطانية على إقرار تمويل وجبات مدرسية للأطفال خلال العطلات، إلى دار نشر "ماكميلان" لكتب الاطفال.
وقال راشفورد الذي نشأ في مانشستر، في عائلة تعتمد على مساعدة الحكومة وقسائم الطعام، في بيان له اليوم الثلاثاء: "لقد بدأت القراءة في سن 17 فقط، وذلك غير نظرتي للحياة وعقليتي".
وأضاف: "كنت أتمنى فقط لو أتيحت لي الفرصة للقراءة أكثر عندما كنت طفلاً، لكن الكتب لم تكن أبدًا شيئًا يمكننا توفيره كعائلة عندما كنا بحاجة إلى وضع الطعام على الطاولة"
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