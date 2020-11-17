راشفورد يواصل أعماله الخيرية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قرر ماركوس راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، إطلاق نادي الكتاب لمساعدة الأطفال على الاتجاه للقراءة.

وانضم راشفورد، الذي أجبرت جهوده لدعم الأطفال المحرومين الحكومة البريطانية على إقرار تمويل وجبات مدرسية للأطفال خلال العطلات، إلى دار نشر "ماكميلان" لكتب الاطفال.

وقال راشفورد الذي نشأ في مانشستر، في عائلة تعتمد على مساعدة الحكومة وقسائم الطعام، في بيان له اليوم الثلاثاء: "لقد بدأت القراءة في سن 17 فقط، وذلك غير نظرتي للحياة وعقليتي".

وأضاف: "كنت أتمنى فقط لو أتيحت لي الفرصة للقراءة أكثر عندما كنت طفلاً، لكن الكتب لم تكن أبدًا شيئًا يمكننا توفيره كعائلة عندما كنا بحاجة إلى وضع الطعام على الطاولة"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

جمهورية شبين يتعاقد مع ظهير أيسر منتخب السويس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يدرس استبعاد نجم الزمالك من مباراة الكأس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات انتقال الحضري لنادي السكة الحديد

منذ ساعة الا ربع

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ومانشستر يونايتد

لافتة إنسانية رائعة من راشفورد

ماركوس راشفورد يرفض برشلونة

نجم مانشستر يونايتد يجبر حكومة بريطانيا على التراجع عن قرار إلغاء قسائم الطعام المجانية

لفتة طيبة من نجم مانشستر يونايتد.. وسولسكاير: سيقود إنجلترا في المستقبل

سولسكاير يوجه رسالة لمهاجمه راشفورد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

12:55 م

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»