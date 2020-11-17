في معكم منى الشاذلي.. شهيرة تتحدث عن الفنانين الغائبين عن جنازة وعزاء محمود ياسين

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تحل الفنانة شهيرة ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.


تتحدث شهيرة خلال اللقاء عن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وفترة مرضه، وعلاقته بزملائه من النجوم، وعتابها على من تغيبوا عن حضور الجنازة والعزاء.


وأكدت شهيرة خلال اللقاء أنها لم تسمح لأحد بخدمته في فترة مرضه سواها، قائلة: "طالما ربنا مديني الصحة أخدمه لوحدي أنا.. مش هدخّل عليه حد غريب.. المرض كان مبيخليهوش يقدر يساعد نفسه، وهو عمره ما تاه عننا ولا عمره جه في مرة معرفناش".

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