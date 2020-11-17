رئيس مياه القناة: الانتهاء من المرحلة الثانية لإحلال خط الجبلايات في السويس

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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أكد اللواء عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإحلال وتجديد خط طرد الجبلايات في محافظة السويس، حيث تم تركيب محبس جديد 800 مم ووصله ربط وجيبولت لخط الطرد الرئيسي، كما تم إصلاح كسر بخط طرد محطة رفع صرف صحى قرية عامر قطر 12، حيث تم تغير ٦متر مواسير بولي ايثلين.

وأضاف رئيس مياه القناة، الانتهاء من أعمال الملس والتطهير في عدة مناطق بمحافظة بورسعيد منها حى المناخ، وحى العرب، وحى بورفؤاد، وحى الزهور، ومنطقة عمرو بن العاص، والخط العمومى لمنطقة على ابو طالب القديم بشبكات الزهور، وتطهير خط صرف بمنطقة بلال بن رباح، وتطهير غرف تفتيش عمارات 62 أ- ب و65-66 بالمناخ.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من استكمال أعمال الملس والتطهير فى عدة مناطق ايضا في محافظة الإسماعيلية منها شارع الجيش باستخدام السيارة الفاكيوم بدءًا من شارع عدلى الى تقاطع نفق الثلاثينى، كما تم استكمال تطهير شارع سوريا والجيش حتى شارع داود حمدان مع محمد على، وشارع ثروت مع شارع سيتى، وشارع الكرنك الى شارع محمد على.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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