في جولة مفاجئة بالعجمي.. محافظ الإسكندرية يعلن تمهيد طريق أم زغيو ويزيل تعديات بالبيطاش

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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قاد اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حملة إزالة سوق عشوائي داخل منطقة البيطاش غرب المحافظة، وذلك خلال جولة مفاجئة في حي العجمي.
وتفقد محافظ الإسكندرية وحدة التحفظ على السيارات في منطقة أم زغيو، وقد وجه بضرورة الحفاظ على تلك المركبات، لأنها سوف ترجع إلى المواطنين، ويجب تدوين بيانات السيارات والتأكيد على ايصالات الدفع.
كما تابع أعمال رصف أم زغيو الذي يكون بطول 8 كيلو متر إلى الكيلو 21، الذي يُستخدم لعربات النقل الثقيل من الشركات، وذلك استجابة للمواطنين بضرورة اصلاح الطريق.
وقد أعلن المحافظ عن أنه سيقوم بتمهيد الطريق قبل الرصف، وذلك لانتهاء شركة الصرف الصحي من عملها داخل الطريق، وقد صرح المحافظ"الطريق سيئ جدًا، رغم أنه حيوي وهام تسير عليه سيارات النقل الثقيل والملاكي، وقد تلقت المحافظة مشاكل كثيرة من المواطنين".
وأضاف أن تكلفة رصف الطريق 400 مليون جنيه، وأن المحافظة ستبدأ برصف الطريق، وذلك لتسهيل الحركة، وعقب انتهاء المرافق، سيتم الرصف.

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