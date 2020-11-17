محافظ المنيا يشارك في احتفالية جمعية المحاربين القدماء لتكريم نجل شهيد الوطن هيثم فتحى
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:44 م
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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في لفتة إنسانية تقديرا لما قدمه شهداء الوطن، شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في الاحتفالية التي نظمتها جمعية المحاربين القدماء بمدرسة النيل المصرية بالمنيا، لتكريم الطفل آسر نجل شهيد الوطن الملازم أول هيثم فتحى، والذى استشهد وهو يواجه العناصر الإرهابية بمدينة العريش في أغسطس 2016.
جاء ذلك بحضور العقيد ا.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري بالمحافظة، والعقيد صفوت خلف رئيس فرع جمعية المحاربين القدماء، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وعماد العجان مدير عام مدارس النيل المصرية، والمهندسة سمر عيد والدة الطفل وزوجة الشهيد.
عبر المحافظ، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية في إطار تكريم ابناء الشهداء وإدخال الفرحة على قلوبهم، مشيرا ان المشاركة في هذه الاحتفالية أقل ما يقدم للطفل خاصة وأن آباه الشهيد قدّم أغلى ما يملك، وهي نفسه من أجل هذا الوطن.
كما وجه المحافظ، الشكر والتحية لأرواح الشهداء مشيدا بدورهم وبطولاتهم التي سوف تخلد في التاريخ نظرا لما بذلوه من تضحيات وبطولات لمواجهة الإرهاب والدفاع عن وطننا الغالي.
ومن جانبها، عبرت المهندسة سمر عيد والدة الطفل وزوجة الشهيد، عن سعادتها وسعادة نجلها بمشاركة وحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في مفاجأة منه إن دلت على شيء فتدل على أن الدولة المصرية لا تنسي أبنائها أبدا، مشيرة أن حضور المحافظ ورجال القوات المسلحة إلى المدرسة والمشاركة في هذه الاحتفالية لنجل الشهيد أدخل في قلب الطفل وجميع الحاضرين الفرحة والبهجة.
يذكر أن شهيد الوطن الملازم أول هيثم فتحى محمد، من مواليد محافظة المنيا، تخرج في كلية الهندسة جامعة المنيا، وتم ترشيحه للعمل كضابط احتياطي بالجيش، في مدينة العريش بشمال سيناء، واستشهد في مواجهة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء في أغسطس 2016
جاء ذلك بحضور العقيد ا.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري بالمحافظة، والعقيد صفوت خلف رئيس فرع جمعية المحاربين القدماء، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وعماد العجان مدير عام مدارس النيل المصرية، والمهندسة سمر عيد والدة الطفل وزوجة الشهيد.
عبر المحافظ، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية في إطار تكريم ابناء الشهداء وإدخال الفرحة على قلوبهم، مشيرا ان المشاركة في هذه الاحتفالية أقل ما يقدم للطفل خاصة وأن آباه الشهيد قدّم أغلى ما يملك، وهي نفسه من أجل هذا الوطن.
كما وجه المحافظ، الشكر والتحية لأرواح الشهداء مشيدا بدورهم وبطولاتهم التي سوف تخلد في التاريخ نظرا لما بذلوه من تضحيات وبطولات لمواجهة الإرهاب والدفاع عن وطننا الغالي.
ومن جانبها، عبرت المهندسة سمر عيد والدة الطفل وزوجة الشهيد، عن سعادتها وسعادة نجلها بمشاركة وحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في مفاجأة منه إن دلت على شيء فتدل على أن الدولة المصرية لا تنسي أبنائها أبدا، مشيرة أن حضور المحافظ ورجال القوات المسلحة إلى المدرسة والمشاركة في هذه الاحتفالية لنجل الشهيد أدخل في قلب الطفل وجميع الحاضرين الفرحة والبهجة.
يذكر أن شهيد الوطن الملازم أول هيثم فتحى محمد، من مواليد محافظة المنيا، تخرج في كلية الهندسة جامعة المنيا، وتم ترشيحه للعمل كضابط احتياطي بالجيش، في مدينة العريش بشمال سيناء، واستشهد في مواجهة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء في أغسطس 2016