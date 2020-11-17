محافظ المنيا يشارك في احتفالية جمعية المحاربين القدماء لتكريم نجل شهيد الوطن هيثم فتحى

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في لفتة إنسانية تقديرا لما قدمه شهداء الوطن، شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في الاحتفالية التي نظمتها جمعية المحاربين القدماء بمدرسة النيل المصرية بالمنيا، لتكريم الطفل آسر نجل شهيد الوطن الملازم أول هيثم فتحى، والذى استشهد وهو يواجه العناصر الإرهابية بمدينة العريش في أغسطس 2016.



جاء ذلك بحضور العقيد ا.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري بالمحافظة، والعقيد صفوت خلف رئيس فرع جمعية المحاربين القدماء، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وعماد العجان مدير عام مدارس النيل المصرية، والمهندسة سمر عيد والدة الطفل وزوجة الشهيد.



عبر المحافظ، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية في إطار تكريم ابناء الشهداء وإدخال الفرحة على قلوبهم، مشيرا ان المشاركة في هذه الاحتفالية أقل ما يقدم للطفل خاصة وأن آباه الشهيد قدّم أغلى ما يملك، وهي نفسه من أجل هذا الوطن.



كما وجه المحافظ، الشكر والتحية لأرواح الشهداء مشيدا بدورهم وبطولاتهم التي سوف تخلد في التاريخ نظرا لما بذلوه من تضحيات وبطولات لمواجهة الإرهاب والدفاع عن وطننا الغالي.



ومن جانبها، عبرت المهندسة سمر عيد والدة الطفل وزوجة الشهيد، عن سعادتها وسعادة نجلها بمشاركة وحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في مفاجأة منه إن دلت على شيء فتدل على أن الدولة المصرية لا تنسي أبنائها أبدا، مشيرة أن حضور المحافظ ورجال القوات المسلحة إلى المدرسة والمشاركة في هذه الاحتفالية لنجل الشهيد أدخل في قلب الطفل وجميع الحاضرين الفرحة والبهجة.



يذكر أن شهيد الوطن الملازم أول هيثم فتحى محمد، من مواليد محافظة المنيا، تخرج في كلية الهندسة جامعة المنيا، وتم ترشيحه للعمل كضابط احتياطي بالجيش، في مدينة العريش بشمال سيناء، واستشهد في مواجهة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء في أغسطس 2016

