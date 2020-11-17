جمهورية شبين يتعاقد مع ظهير أيسر منتخب السويس

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين على توقيع اللاعب أحمد أبو العلا ظهير أيسر فريق منتخب السويس السابق، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من القسم الثاني 2020/2021.

وسبق للاعب الإنضمام لأندية دكرنس وبلدية المحلة وإف سي مصر قبل التوقيع لمنتخب السويس، ثم الإنضمام لجمهورية شبين.

ويستعد الفريق المنوفي لخوض مباريات المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.

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