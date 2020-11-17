جمهورية شبين يتعاقد مع ظهير أيسر منتخب السويس





ويستعد الفريق المنوفي لخوض مباريات المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني.





حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين على توقيع اللاعب أحمد أبو العلا ظهير أيسر فريق منتخب السويس السابق، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من القسم الثاني 2020/2021.وسبق للاعب الإنضمام لأندية دكرنس وبلدية المحلة وإف سي مصر قبل التوقيع لمنتخب السويس، ثم الإنضمام لجمهورية شبين.