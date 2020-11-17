غرامات تصل لـ 4 آلاف جنية.. قرار جديد من شركة مترو الانفاق يبدأ تنفيذة من السبت المقبل

أعلنت شركة مترو الأنفاق عن منع دخول الركاب إلى المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك القطارات بداية من يوم السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشارت الشركة على أهمية دور الكمامات في منع انتقال العدوى من شخص مصاب بفيروس كورونا إلى آخرين، موضحة إنه سيتم نشر أفراد الأمن الإداري وشرطة النقل والمواصلات على مداخل المحطات والأرصفة لتطبيق القرار.





وأوضحت الشركة إلى أنهم استقبلوا تعليمات من وزير النقل بمنع ركوب القطارات بدون الالتزام بقرار الكمامة الطبية، مشددة على تحرير محاضر فورية لغير الملتزمين مع إجبارهم على ارتدائها أو عدم الركوب.





كما أكدت الشركة على استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.



