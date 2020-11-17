وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأفغاني تطورات مفاوضات السلام الأفغانية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء،
مع وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، حيث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تناول أبرز التطورات المُتعلقة بمفاوضات السلام الأفغانية، وذلك من خلال الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية.

وأوضح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد على العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وحرص مصر المُستمر على دعم ومساندة أفغانستان وجهودها التنموية خلال المراحل المختلفة، كما أشار إلى تطلع مصر للمشاركة في جهود إعادة إعمار أفغانستان ونقل الخبرات المصرية في عدد من المجالات من بينها إنشاء المدن الجديدة.

ومن جانبه، أثنى الوزير الأفغاني على وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم الذي تقدمه مصر لبلاده، وبالأخص في مجال تدريب الكوادر الأفغانية، فضلًا عن المنح الدراسية سواءً في الأزهر الشريف أو في الجامعات المصرية، مُطالبًا بالعمل على وضع خارطة طريق للمزيد من التطوير في العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

وأضاف حافظ، أن وزير خارجية أفغانستان قد تطرق إلى آخر المستجدات ذات الصلة بالأوضاع في بلاده وجهود الحكومة الأفغانية لإحلال السلام، حيث أكد شكري على دعم مصر لشعب وحكومة أفغانستان في مواجهة التطرف والإرهاب، وإدانتها للهجمات التي ترتكب ضد القوات الأفغانية والمدنيين الأفغان، معربًا عن التطلع للتوصل إلى سلام دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعزز من جهود إعادة البناء ودفع التنمية ويحقق تطلعات الشعب الأفغاني الصديق.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

جمهورية شبين يتعاقد مع ظهير أيسر منتخب السويس

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 11 ساعة

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات انتقال الحضري لنادي السكة الحديد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

باتشيكو يدرس استبعاد نجم الزمالك من مباراة الكأس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

12:55 م

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»