وزارة العدل تشارك بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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بمناسبة بدء الدورة الرابعة والعشرون من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا خلال الفترة من 22112020 إلى 25112020 الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بمشاركة الوزارة في الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيًا ويتمتع بمكانة دولية وإقليمية مرموقة.


يتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها وهي:


* ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح ( إنفاذ القانون ).
* تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.
* إطلاق خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية.
* الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم.
* خدمة الأرشيف الإلكتروني.
* نظام إدارة المحاكم الإلكتروني.
* تطبيق الهاتف الذكي (أرغب في عمل توكيل).
* خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت.
* منظومة السجل العيني إلكترونيًا.


صرح المستشار عمر مروان وزير العدل بأن مشاركة وزارة العدل للمرة الأولى في المعرض تعد فرصة حقيقية لعرض المرحلة الأولى من خدمات المشروعات التي تتبناها الوزارة في إطار مشروع "عدالة مصر الرقمية "؛ للارتقاء بمستوى المنظومة القضائية، وهو أحد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة، مؤكدًا أن المشاركة لن تكون الأخيرة

وأضاف أن الأعوام القادمة بإذن الله ستشهد استكمال المراحل المخطط لها في المشروعات المذكورة، وإطلاق حزمة أكبر من المشروعات الرقمية والخدمات التكنولوجية تيسيرًا على المواطنين.

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