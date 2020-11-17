الرعاية الصحية تعلن استكمال مبادرة الفحص المجاني الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بمستشفى النساء ببورسعيد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


الرعاية الصحية: الكشف عن تشوهات الأجنة لدى منتفعات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد خلال يومي 27-28 نوفمبر الجاري


أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استكمال الفحص المجانى والكشف المبكر عن أورام عنق الرحم بين السيدات المنتفعات بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفى النساء والولادة، إحدى مستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك على مدار يومي 27،28 من نوفمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن هذا المسح يأتي استجابة لمطالب المنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بتكرار الفحص المجاني للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، والذي سبق وأن تم إطلاقه في مطلع هذا الشهر بمستشفى النساء والولادة ببورسعيد، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأضافت الهيئة أن الفحص المجاني للمنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يأتي في إطار برتوكول التعاون الذي أبرمته الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث شهد الكشف الطبي المجاني إقبالًا متزايدًا من السيدات المنتفعات بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، خلال اليوم الأول من إجرائه بالمحافظة.

ولفتت الهيئة أن المسح يهدف إلى الاستعانة بأحدث سبل تكنولوجيا الكشف والعلاج للأورام السرطانية، وتطبيقها داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، حيث يتم أخذ العينة وتحليلها للسيدات باستخدام أحدث جهاز Colposcope (ميكروسكوب عنق رحم)، وهو كاشف متطور يتم على إثره علاج الحالات المصابة وفق أعلى بروتوكول علاجي في العالم.

كما سيتم على مدار يومي 27،28 من نوفمبر الجاري أيضًا، الكشف عن تشوهات الأجنة عن طريق جهاز موجات فوق صوتية ثلاثي الأبعاد، وجهاز موجات فوق صوتية رباعي الأبعاد، وذلك للسيدات الحوامل من المنتفعات بنظام التأمين الصحي الشامل، في الشهر الخامس (الأسبوع الثامن عشر وحتي الأسبوع العشرين من الحمل).

وتابعت الهيئة: يستهدف المسح 1.1مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحي الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية داخل كافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، فيما تم البدء فيه بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى، بينما يتم الحجز لإجراء المسح للسيدات والحوامل ببورسعيد عن طريق الخط الساخن 15344 أو من خلال الاتصال على الرقم 0663225930

هذا؛ ويتم إجراء هذا المسح في غضون الدعم الذي توليه الدولة المصرية لبرامج صحة المرأة المصرية وتعززه القيادة السياسية فيما تطلقه من مبادرات صحية تخص المرأة المصرية، حيث أطلقت الهيئة هذا المسح لكافة السيدات، وخاصةً السيدات المتزوجات فوق 18 سنة، أو السيدات اللاتي سبق لهن الإصابة بعدوى ڤيروسية بالجهاز التناسلي، أو الحوامل بعد الشهر الثالث، وذلك للكشف على سلامة عنق الرحم وخلوه من تغيرات الخلايا والميكروبات التي تتسبب في الولادة المبكرة.

ومن جهته، ثمّن د. أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية" دور الجمعيات العلمية في تعزيز الخدمات الطبية بما يعكس تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري، لافتًا أن توقيع برتوكول التعاون بين الهيئة والجمعية والخاص بالكشف المبكر عن أورام عنق الرحم، يدعم جهود الدولة في تقديم خدمات مستحدثة وذات جودة عالية للمرأة المصرية بشكل عام والمنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بوجه خاص، وبما يتماشى مع الأكواد العالمية داخل مستشفيات الهيئة.

وفي ذات السياق قال الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم أن المسح يأتى في إطار الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ودعم صحة المرأة المصرية،وكشف عن سعي الجمعية لعمل برنامج قومى للكشف عن أورام عنق الرحم مضيفًا "نستطيع أن نتكفل بوضع كافة الأدلة الاسترشادية والبرتوكولات العلاجية الدولية للبرنامج وتعميمه ليشمل كل السيدات المصريات"، مثمنًا التعاون البناء بين الهيئة والجمعية مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتبنى أحدث برتوكولات العلاج في كافة التخصصات الطبية.

أخبار تهمك

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

آخر تطورات انتقال الحضري لنادي السكة الحديد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 11 ساعة

جمهورية شبين يتعاقد مع ظهير أيسر منتخب السويس

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يدرس استبعاد نجم الزمالك من مباراة الكأس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

12:55 م

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»