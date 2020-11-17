الحرس يدعم صفوفه بمحمد فوزي حارس بيلا رسميا

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تعاقد نادي حرس الحدود بقية محمد حليم المدير الفني مع محمد فوزى حارس مرمي فريق بيلا رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد. بدوري القسم الثاني المقرر له يوم 25 نوفمبر الجاري .



ووقع محمد فوزي للحرس في حضور اللواء مشهور مدير الكرة ووائل فؤاد وكيل اللاعب وأحمد الساعاتي .



وتم توقيع العقود لمدة اربع مواسم قادمة في واحده من الصفقات القوية خاصة بعد تألق اللاعب مع فريقه الموسم الماضي .