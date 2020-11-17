آخر تطورات انتقال الحضري لنادي السكة الحديد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث وليد أنور مدير شئون اللاعبين بنادي السكة الحديد، عن المفاوضات مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الحضري صديق شخصي ويربطني به علاقة جيدة، وعندما وجدت أن هناك مفاوضات مع نادي زد، تحدثت معه أول أمس من أجل الانضمام للسكة الحديد".

وأضاف: "أبلغت الحضري أننا ننافس على الصعود للدوري الممتاز، وقمنا بضم لاعبين جيدين، ونسعى للصعود للدوري الممتاز".

وواصل تصريحاته قائلا: "تحدثت مع الحضري مرة آخرى أمس، وقال لي أعطني ساعة وسيبلغني بالرد، ومنذ قليل تحدثت معه مرة آخرى، وأكدت له أنه سيكون إضافة كبيرة لنادي السكة الحديد".

وتابع:" الحضري أكد لي أنه تحدث مع نادي زد، وطلب مهلة قصيرة، للرد على عرض السكة الحديد، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، وننتظر الرد النهائي من الحارس".

وأكمل:" نادي السكة الحديد في انتظار الحضري، والجهاز الفني يرحب بالتعاقد معه، ونتمنى الاستعانة به، وسيكون إنجاز كبير".

وأضاف: "الحضري سيكون حارس فقط، ومعنا وائل خليفة مدرب حراس مرمى، وتحدثت مع المدرب وشرحت له الموقف وكان سعيد للغاية بالمفاوضات، مع حارس كبير وخبرة مثله".

وختم: "الحضري 47 عام، سيكون حارس ومدرب وأب روحي للاعبي السكة الحديد".

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