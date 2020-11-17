ننشر أبرز مواد المسودة النهائية للائحة مجلس الشيوخ

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة، بعد أن انتهت لجنة الصياغة من المناقشة.

ونصت مواد الإصدار بمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الشيوخ والواردة بالمسودة النهائية للجنة الصياغة والمعروضة اليوم على اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة.

وجاءت مواد الإصدار على النحو الآتي:

(المادة الأولى) مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة.

( المادة الثانية ) يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره ويختم القانون بخاتم الدولة.


جدير بالذكر أنه من المقرر بعد الانتهاء من المناقشة إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للمناقشة، قبل إرساله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله للبرلمان لإقراره في صورة قانون.

ومن المقرر أيضًا أن ينظر مجلس الشيوخ، إمكانية تقديم موعد الجلسة العامة المحددة سلفا في يوم ٢٩ نوفمبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، لإرسالها لمجلس الوزراء ومنها إلى البرلمان لخروجها في صورة قانون.

وكان قد أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

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