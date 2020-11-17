سيميوني يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة برشلونة

تلقى الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، ضربة قوية قبل مواجهة برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.









ويلتقي برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.









وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده أمام منتخب كوسوفو، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.









وتابعت الصحيفة، أن غياب أوبلاك جاء بسبب وجود ألم في الكتف خلال فترة الإحماء، وفضل الجهاز الفني للمنتخب السلوفيني عدم المخاطرة بالدفع بالحارس.









وأشارت الصحيفة، أن سيميوني يعاني من العديد من الإصابات داخل الفريق، حيث غاب أيضًا المكسيكي هيكتور هيريرا عن مواجهة كوريا الجنوبية كإجراء احترازي، بالإضافة إلى غياب ستيفان سافيتش عن المشاركة مع منتخب الجبل الأسود.



