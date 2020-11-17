توقعات بهبوط سعر الدولار 20% بنهاية 2021

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
رويترز
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ل سيتي بنك اليوم الاثنين إن توزيع لقاحات على نطاق واسع لمحاربة جائحة فيروس كورونا والتيسير النقدي الجاري في الولايات المتحدة قد يتسببان في إضعاف الدولار الأمريكي بما يصل إلى 20 بالمئة العام القادم.

وقالت مودرنا اليوم إن لقاحها التجريبي أثبت فعالية بنسبة 94.5 بالمئة في منع الإصابة بكوفيد-19، لتصبح ثاني شركة أمريكية في أسبوع تعلن عن نتائج تفوق بكثير التوقعات.

ويستند سيتي بنك في رأيه أيضا إلى مراهنات على أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل سياسة نقدية تيسيرية حتى إذا ارتفعت توقعات التضخم مع تعافي الاقتصا

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