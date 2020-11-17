شديد قناوي .. هدفنا الصعود للممتاز وأطالب اللاعبين بالتركيز

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قال شديد قناوي المدير الفني لفريق المنيا أن الاستعداد للموسم الجديد يتم بشكل قوي، خاصة مع الإبقاء على مجموعة من اللاعبين إلي جانب الصفقات الجديدة .



واضاف " قناوي " أن ابرز الجدد بالفريق محمد السيد ميخا وفتحي عثمان وعمرو سمير وأحمد إسماعيل، و أنه يسعي لتحقيق اكبر عدد من النقاط في الخمسة مباريات الأولي من أجل تصدر الدوري، مشيرا إلى أن هذا الموسم سيكون قوي وصعب للغاية على جميع الفرق .



وذكر " قناوي " بأنه كان لابد على اللجنة الخماسية عدم الاستعانة بأي فريق من بحري للإنضمام لمجموعة الصعيد، مشيرا إلى أن مجموعة الصعيد مستقلة.



وأشار " قناوي " بانه سيخوض مباراتين وديتين كحد أقصى، مشيرا إلى أن المباريات ستنطلق بعد ١٠ايام، موضحا في حديثه بأن اللاعبين على أتم الاستعداد للموسم الكروي الجديد، لكنه سيخوض مباريات ودية من أجل العناصر الجديدة التي اُضيفت للفريق، حيث ذكر بأن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ الموسم مبكرا، وهذا خطأ لانه لابد لكافة الفرق خوض مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.



وذكر " قناوي " بأنه لابد أن يكون لدى الفرق طموح الصعود للدوري الممتاز، خاصة وانه حق مشروع لكافة الفرق، متمنيا تحقيق الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم.



واختتم حديثه بأنه لابد من التركيز لكافة اللاعبين، وعدم الاهتمام بأي شئ آخر سوى كرة القدم، من أجل تحقيق هدف الصعود للدوري الممتاز.