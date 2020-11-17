باتشيكو يدرس استبعاد نجم الزمالك من مباراة الكأس

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو إستبعاد احد نجوم الأبيض من موقعة إف سي مصر المقرر لها السبت القادم لحساب مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.


وكشف مصدر داخل الجهاز الفني " للفجر الرياضي " عن نية باتشيكو إستبعاد الونش من مواجهة إف سي مصر حال مشاركته اليوم في لقاء مصر وتوجو لحساب مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمم افريقيا 2021.


وقال المصدر: " الونش شارك في مباراة توجو الأول كاملة وقرار الدفع به في مباراة الكأس حال مشاركته اليوم في موقعة توجو الثانية سيكون أمر شاق للغاية أن يكون متواجد ضد اف سي مصر حيث تمنح إراحته اللاعب فرصة لتجنب الإرهاق قبل موقعة الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا".

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