يوفنتوس يستهدف ضم نجم ميلان في الميركاتو الشتوي

تحدث تقرير صحفي إيطالي، عن فشل محاولات مسؤولي إي سي ميلان الإيطالي، في عقد التركي هاكان كالهانجولو، نجم وسط الروسونيري.









مفاوضات يوفنتوس للتعاقد مع هاكان كالهانجولو

ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن مسؤولي ميلان الإيطالي لا يزالوا يحاولون التوصل لاتفاق مع هاكان ووكيل أعماله بشأن تجديد عقده مع الفريق.









وأوضحت الصحيفة أن كالهانجولو طب الحصول على 7 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، لتجديد عقده مع ميلان الإيطالي.









وتابعت الصحيفة أن كلا من يوفنتوس وإنتر ميلان يحاولان إقناع لاعب المنتخب التركي، بالانضمام إليهم في يناير المقبل.









الجدير بالذكر أن هاكان كالهانجولو ينتهي عقده مع ميلان في صيف 2021 ويحق له التوقيع لأي نادي في الصيف المقبل.



