يوفنتوس يستهدف ضم نجم ميلان في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
تحدث تقرير صحفي إيطالي، عن فشل محاولات مسؤولي إي سي ميلان الإيطالي، في عقد التركي هاكان كالهانجولو، نجم وسط الروسونيري.


مفاوضات يوفنتوس للتعاقد مع هاكان كالهانجولو
ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن مسؤولي ميلان الإيطالي لا يزالوا يحاولون التوصل لاتفاق مع هاكان ووكيل أعماله بشأن تجديد عقده مع الفريق.


وأوضحت الصحيفة أن كالهانجولو طب الحصول على 7 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، لتجديد عقده مع ميلان الإيطالي.


وتابعت الصحيفة أن كلا من يوفنتوس وإنتر ميلان يحاولان إقناع لاعب المنتخب التركي، بالانضمام إليهم في يناير المقبل.


الجدير بالذكر أن هاكان كالهانجولو ينتهي عقده مع ميلان في صيف 2021 ويحق له التوقيع لأي نادي في الصيف المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ يوم

الزمالك يسرع مفاوضات من أجل حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ أقل من ساعة

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

12:55 م

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»