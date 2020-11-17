كورونا في إسبانيا.. 1.5 مليون إصابة و41253 حالة وفاة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ إلى 1.5 مليون.

 

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصلت حالات الوفيات في إسبانيا إلى 41253.

 

 أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا زادت بواقع 23580 حالة بموجب حصيلة يوم الخميس.

 

 

 

ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد وصل إلى مليون و136503 حالات.

 

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 173 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35639، حسب الوزارة.

 

 وطبقت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الثانية اعتبارا من يوم الأحد مما سمح بفرض حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد ما عدا جزر الكناري.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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