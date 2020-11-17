الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء» في المملكة.. تعرف عليه

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، سماءً غائمةً جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: «جازان، عسير، الباحة» وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وكشفت عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «الحدود الشمالية والقصيم والشرقية».

كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كمساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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