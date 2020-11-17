مقتل متشددين إسلاميين على يد الشرطة في إندونيسيا

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، مقتل متشددين إسلاميين إثنين بالرصاص، في اشتباك مسلح في إقليم سولاويسي وسط البلاد.

وكشف المتحدث باسم الشرطة المحلية، ديديك سوبرانوتو، أن المسلحين من جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا"، أطلقا النار على أفراد الشرطة الذين حاولوا القبض عليهما في منطقة باريجي موتونغ، مضيفًا أنهما على قائمة المطلوبين لدى الشرطة، و"قاتلا وقتلا أثناء المداهمة".

ويشهد إقليم سولاويسي الأوسط، عمليات عسكرية مشتركة بين الجيش والشرطة للقبض على عناصر جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا"، منذ أكثر من خمسة أعوام.