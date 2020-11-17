عظيمة الألومنيوم في صفوف الحمام المطروحي رسميا

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نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع أحمد علي عبد العظيم " عظيمة" في عاشر صفقات الفريق لتدعيم خط وسط الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور عبد المولى مهني مدير الكرة، وعماد عبد المولى مهني المدير الإداري، وسمير سعد المدير الفني.



وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام "عظيمة " عن التعاقد مع تسعة لاعبين هم: علي حسين مدافع نادي النجوم ، و أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، و عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي، وأحمد حسن لاعب المقاصة ، وخالد الشيخ لاعب الأوليمبي، وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا، وأوكا حارس بني سويف.



ويسعي الفريق المطروحي للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة القادمة نظرا لصعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة للموسم الجديد.



ويواصل الفريق المطروحي إستعداداته اليومية عصر اليوم بملعب النادي تحت قيادة سمير سعد المدير الفني للفريق بعد أن خاض مباراة ودية أمام المجد السكندري أمس وإنتهت بفوز الفريق بهدفين لهدف ومن المقرر أن يختتم الفريق مبارياتة الودية غدا أمام سبورتنج السكندري في إطار إستعدادات الفريق لمباراة الجزيرة في إنطلاقة مباريات الدوري في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.