مواصفات "جبارة".. تسريب مواصفات سلسلة هواتف جالكسي أس 21 - Samsung Galaxy S21

قالت العديد من التقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية أن سلسلة هواتف Galaxy S21 يمكن إطلاقها في شهر يناير من العام المقبل، اليوم ظهر تقرير جديد من Android Police يلقي الضوء على المواصفات المزعومة لسلسلة هواتف جالكسي أس 21 - Galaxy S21.





سيكون لدى Galaxy S21 شاشة بحجم 6.2 بوصة FHD +. قد يتميز كل من Galaxy S21 + و Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة FHD + وشاشة WQHD + مقاس 6.8 بوصة على التوالي. تأتي جميع الطرز الثلاثة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، لكن S21 Ultra ستدعم معدل التحديث التكيفي القادر على الانتقال من 1 هرتز إلى 120 هرتز، وفقًا للتقرير.





كما يُقال إن سلسلة Galaxy S21 تعمل بواسطة مجموعة شرائح Exynos 2100 أو Snapdragon 875 بناءً على المنطقة، حيث من المفترض أن يكون Exynos 2100 أسرع وأقوى من نظيره Snapdragon هذا العام، كما تشمل خيارات الاتصال في سلسلة Galaxy S21 5G و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1. ومع ذلك ، يمكن أن يدعم متغير Ultra المتطور Wi-Fi 6E. فيما يتعلق بالبرنامج ، يمكنك توقع One UI 3.1 استنادًا إلى Android 11 .





يشير التقرير إلى أن Galaxy S21 Ultra سيدعم قلم S Pen مما يؤكد الشائعات السابقة، كما يقال إن Samsung ستبيع الحالات القادرة على تخزين S Pen. هناك شائعة أخرى تم تأكيدها وهي العروض التي شاركها Onleaks الشهر الماضي. على الرغم من عدم وجود معلومات عن المادة الخلفية لهاتف + Galaxy S21 ، فإن Galaxy S21 سيأتي بظهر بلاستيكي وسيستخدم S21 Ultra الزجاج .





اما عن الكاميرات، فإن Galaxy S21 و Galaxy S21 + قد يتباهيان بإعداد كاميرا ثلاثية يتكون من مستشعر أساسي بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل وعدسة عريضة بدقة 12 ميجابكسل. وفي الوقت نفسه ، يمكن لجهاز Galaxy S21 Ultra أن يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب كاميرتين تليفوتوغرافيتين وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. تجد كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 10x على اللوحة. ستدعم جميع الكاميرات تسجيل 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.





ويمكن أن يحتوي Galaxy S21 على بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة، بينما يمكن لـ Galaxy S21 + تجهيز وحدة أكبر تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة. من المحتمل أن تكون بطارية 5000mAh على Galaxy S21 Ultra. يمكننا أن نتوقع شحنًا سريعًا بقوة 25 واط على الأقل لجميع الطرز الثلاثة.





قد يتم إطلاق Galaxy S21 بأربعة أنواع مختلفة من الألوان - Phantom Violet و Phantom Pink و Phantom Gray و Phantom White. تضيق خيارات الألوان مع Galaxy S21 + الذي يتميز بألوان Phantom Silver و Phantom Black و Phantom Violet و Galaxy S21 Ultra مع Phantom Black و Phantom Silver.





هذا كل شيء تقريبًا يمكن أن تعرفه عن سلسلة Galaxy S21 قبل شهرين تقريبًا من إطلاقها رسميًا.



