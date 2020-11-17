نادي قنا يضم محمد عامر حارس الشمس موسمين

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل فريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم المدير الفني للفريق إبرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ونجح في الحصول علي خدمات محمد عامر حارس مرمي نادي الشمس القاهري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر للاعب.

وحضر عامر مساء أمس الاثنين وانهي إجراءات انضمام لصفوف نادي قنا في حضور المهندس أشرف سعد رئيس النادي ،ومؤمن ابو حديد عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الكرة ،ومحمود ابراهيم المدير الفني ،ومظاهر حفني المدير الاداري للفريق.
يذكر أن محمد عامر من أبناء نادي الشمس القاهري،تدرج بقطاع الناشئين حتي استقر لفريق الدرجة الأولي ثم انتقل الى صفوف نادي بلقاس ثم عاد لصفوف منتدي الشمس لياتي تعاقده مؤخرا مع نادي قنا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر للاعب بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق.

يذكر أن فريق نادي قنا أبرم أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، أبرزها مصطفي شنط لاعب أسوان والجونة والتعدين، ومحمد الامير مهاجم شباب بداوي، كما نجح في التجديد لقائد الفريق محمود شكري.

وأعلن المدير الفني لفريق قنا ان هناك العديد من الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة وسوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي من خلال مجلس إدارة النادي

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