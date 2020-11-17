السعودية :ضم قطاع الكهرباء لوزارة البترول والغاز يساهم في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة القطاع

قال وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان إن ضم قطاع الكهرباء لوزارة البترول والغاز سيسهم في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة القطاع، وستنعكس إيجاباً على أداءه وخفض استخدام الوقود السائل ورفع مستوى الالتزام البيئي.

وأضاف الوزير بأن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على شركة السعودية للكهرباء ومعالجة صافي المستحقات الحكومية، كما سيتم تنظيم إيرادات الشركة وفق آلية جديدة تكمنها لتحقيق عائد استثمار بمقدار 6%.