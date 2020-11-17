طرح الملصق الدعائي الأول لـ "خان تيولا"

طرح الملصق الدعائي الأول لـ "خان تيولا"
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:17 م
أحمد رمضان متولي
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طرحت شركة ريد كاربت للإنتاج الفني والسينمائي وشركة سينرجي للتوزيع السينمائي الملصق الدعائي الأول لفيلم "خان تيولا" الذي من المقرر طرحه بدور العرض السيمنمائيه خلال الأيام القليلة المقبلة .
وتفاجئ الجميع بالملصق التشويقي الذي لم يظهر عليه أي من نجوم العمل واكتفي بظهور عدد من الأشخاص يمسكون بيدهم مجموعة من الشموع ويرتدون أقنعة مصنوعة من الخيش، وأثار هذا الملصق دهشة الكثيرين بسبب حالة الغموض التي يسببها.
يشار إلي أن فيلم خان تيولا من تأليف وإخراج وسام المدني وبطولة نضال الشافي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال وعلي الشجيري ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي قرر مخرج العمل وسام المدني منحهم الفرصة الأولي للمشاركة في عمل سينمائي، ومن إنتاج حسام المدني .