طرح الملصق الدعائي الأول لـ "خان تيولا"





طرحت شركة ريد كاربت للإنتاج الفني والسينمائي وشركة سينرجي للتوزيع السينمائي الملصق الدعائي الأول لفيلم "خان تيولا" الذي من المقرر طرحه بدور العرض السيمنمائيه خلال الأيام القليلة المقبلة .









وتفاجئ الجميع بالملصق التشويقي الذي لم يظهر عليه أي من نجوم العمل واكتفي بظهور عدد من الأشخاص يمسكون بيدهم مجموعة من الشموع ويرتدون أقنعة مصنوعة من الخيش، وأثار هذا الملصق دهشة الكثيرين بسبب حالة الغموض التي يسببها.









يشار إلي أن فيلم خان تيولا من تأليف وإخراج وسام المدني وبطولة نضال الشافي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال وعلي الشجيري ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي قرر مخرج العمل وسام المدني منحهم الفرصة الأولي للمشاركة في عمل سينمائي، ومن إنتاج حسام المدني .











