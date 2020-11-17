هاتف iPhone 11 الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
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أحتفظ هاتف iPhone 11 بالمركز الأول في قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي، وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق كاونتر بوينت ريسيرتش Counterpoint Research.

وبحسب بيانات الشركة السبب في أحتفاظ هاتف iPhone 11 بصدارة المبيعات يرجع الفضل في ذلك إلى سعره المنخفض نسبيًا البالغ 699 دولارًا. 

وقد ذكر تقرير أخر لشركة Canalys المتخصصة بإحصائيات أسواق الإلكترونيات الذي أشار إلى أنه كان الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا على مستوى العالم خلال نفس الفترة.

واحتلت شركة آبل - Apple أيضًا موقعين آخرين على المنصة ، حيث احتل iPhone SE (2020) و iPhone 11 Pro Max المركزين الثاني والثالث، رغم انخفاض بيع الشركة إلى 39٪ من حصة السوق، لكنها استمرت في البقاء في صدارة بائع الهواتف الذكية في البلاد.


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