ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا إلى 1.39 مليون حالة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:35 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى نحو 1.39 مليون.

 

وقد أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأن إجمالي الوفيات وصل إلى 52240.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيلها 21363 إصابة و213 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

 

 

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21363، ليصل إلى مستوى 1390681 حالة.

 

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 12 نوفمبر 33470 حالة، وفي 13 نوفمبر 27301، وفي 14 نوفمبر 26860، وفي 15 نوفمبر 24962.

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