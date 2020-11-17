ميدو يكشف سر خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا 2019

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشار أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن السبب الرئيسي وراء وداع منتخب مصر من أمم إفريقيا 2019، هو رضوخ اتحاد الكرة لمطالب اللاعبين.


وتابع، "أرى أن خروج مصر من أمم إفريقيا 2019، حسم من اللحظة التي تراجع فيها اتحاد الكرة عن قراره باستبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب والرضوخ لمطالب اللاعبين".

وأكد مازال هناك عدد من اللاعبين "أكبر من المنتخب" في الكرة المصرية، فيما أشار إلى أن المنتخب المصري لعب أمام توجو دون تاريخ أو هوية.


وواصل، "لابد أن يتم محاسبة إداري منتخب مصر المسئول عن أزمة جواز سفر طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب".


وفي سياق آخر، تساءل،"لماذا لم يتم استدعاء ظهير أيمن بعد إصابة محمد هاني؟، كان من الطبيعي أن يتم استدعاء أحمد فتحي أو كريم العراقي".


جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم يلاقي منافسه توجو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، بعدما فاز الفراعنة في لقاء السبت الماضي أمام المنتخب ذاته بهدف دون رد.

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