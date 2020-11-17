إنتر ميلان يعلن إصابة كولاروف بكورونا

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء إصابة الظهير الأيسر للفريق ألكسندر كولاروف بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









وقال إنتر، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن نتيجة مسحة ألكسندر كولاروف جاءت إيجابية، عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي".









وأضاف: "اللاعب لم تظهر عليه أعراض تمامًا، وسيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي" ، يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.



