إنتر ميلان يعلن إصابة كولاروف بكورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء إصابة الظهير الأيسر للفريق ألكسندر كولاروف بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وقال إنتر، في بيان رسمي: "يعلن النادي أن نتيجة مسحة ألكسندر كولاروف جاءت إيجابية، عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي".


وأضاف: "اللاعب لم تظهر عليه أعراض تمامًا، وسيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي" ،  يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة.

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