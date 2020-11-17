ننشر خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 بمختلف محافظات الجمهورية

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 بمختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.





وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:





السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الاسكندريه - مطروح - رشيد - بلطيم- بورسعيد العريش - رفح )





شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )





ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على بعض المناطق منالسواحل الشمالية وهي السلوم ومطروح وسيدى برانى والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.



