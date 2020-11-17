عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إصابة الدولي المصري محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









وبات الرباعي الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف بالإضافة إلى حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة مهددين بالغياب عن موقع أبو قير للأسمدة والمقرر إقامتها السبت القادم لحساب مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.









حيث لن يشارك الرباعي الدولي في تدريبات الأهلي قبل معرفة نتيجة المسحة الطبية التي سيخضون لها عقب العودة من رحلة توجو خاصةً أن البعثة ستعود في السادسة صباح غداً الأربعاء عقب مواجهة منتخب توجو.



