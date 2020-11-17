عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إصابة الدولي المصري محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وبات الرباعي الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف بالإضافة إلى حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة مهددين بالغياب عن موقع أبو قير للأسمدة والمقرر إقامتها السبت القادم لحساب مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.


حيث لن يشارك الرباعي الدولي في تدريبات الأهلي قبل معرفة نتيجة المسحة الطبية التي سيخضون لها عقب العودة من رحلة توجو خاصةً أن البعثة ستعود في السادسة صباح غداً الأربعاء عقب مواجهة منتخب توجو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كأس مصر النني الاهلي أبوقير للأسمدة

أخبار تهمك

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

الزمالك يسرع مفاوضات من أجل حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف سر خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا 2019

منذ 34 دقيقة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ يوم

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

سيد عبد الحفيظ يفاجئ رباعي الأهلي الدولي بهذا القرار

رباعي الأهلي الدولي يحصلون على تأشيرة إسبانيا للانضمام للمعسكر

الرباعي الدولي ينضم لمعسكر الأهلي بإسبانيا.. اليوم

رباعي الأهلي الدولي يصل مقر الإقامة في إسبانيا

أحمد فتحي مهدد بالغياب عن الأهلي أمام بيراميدز

3 لاعبين من الأهلي مهددين بالغياب عن السوبر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

مغامرة صحفية جديدة.. الفجر ترصد تفاصيل الحجر الصحي لـ "محمد صلاح" بالجونة (فيديو)

عاجل.. رباعي الأهلي مهدد بالغياب عن كأس مصر

12:55 م

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»