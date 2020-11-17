الليلة شهيرة في اول ظهور اعلامي بعد رحيل محمود ياسين بواحد من الناس علي الحياة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في حلقة خاصة و استثنائية اليوم الثلاثاء في العاشرة والنصف مساء علي شاشة الحياة ينفرد الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " ، بأول لقاء مع الحاجة شهيرة بعد رحيل الفنان محمود ياسين وبحضور ابناءها رانيا وعمرو محمود ياسين  . 


حيث تكشف شهيرة اسرار خاصة عن حياة محمود ياسين الشخصية و اصعب المواقف التي مرت عليه في حياته ، كما تحكى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الوفاة  . 


و تكشف لأول مرة عن وصية محمود ياسين لها و التي لا يعرفها أولاده ، كما تكشف عن مفاجاة تسجيل محمود ياسين للقرأن الكريم بصوته . 


واوضح عمرو الليثى ان برنامج واحد من الناس يستضيف شخصية عظيمة وفريدة وفنانة لها تاريخ عظيم وزوجة فنان عظيم 

ووجه الشكر لها وبخاصة أن أول ظهور بواحد من الناس


وأعربت شهيرة عن سعادتها قائلة: أنا مبسوطة انى هاكون معاك انت عارف انت غالى على الأسرة كلها.

تذاع الحلقة علي جزئين اليوم الثلاثاء الساعة ١٠,٣٠ مساءً و غدا الأربعاء الساعة ١٠ مساءً علي شاشة الحياة



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