"روح أليفة" بجانب 27 فيلماً يمثلون مصر في مهرجان القدس السينمائي الدولي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أعلنت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي عن الأفلام المشاركة هذا العام في المهرجان والذي يقام في المدة من 29 نوفمبر وحتي 6 ديسمبر، ويمثل الفيلم القصير "روح أليفة" للمخرج محمد سرحان مصر في مسابقة قسم أفلام الهواة بجانب 12 فيلماً آخرين، ولم تكتف مصر بذلك فتشارك أيضاً في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بثمانية أفلام، وبخمسة أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.


ويأتي هذا المهرجان واحد من ضمن سلسلة المهرجانات التي يشارك فيها مؤخراً حيث كان قد تم ترشيح الفيلم كأفضل فيلم في مهرجان Luleå International Film FestivalLuleå International Film Festival بالسويد، مع ترشيح بطلة الفيلم نسمة نور الدين كأفضل ممثلة عن دورها، وقبلها ترشح للعديد من المهرجانات الدولية منها مونتريال والاناضول الدولي وجوائز الفيلم السويدي كما حصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان golden bridge في تركيا.


يذكر أن الفيلم من تأليف وإنتاج علي قطب ونسمة نور الدين وتصوير كريم دياب وإخراج محمد سرحان وقد وجه صناع الفيلم الشكر لدكتور مدحت العدل على مشاركته بصوته في الفيلم، ويدور الفيلم حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة.

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