"روح أليفة" بجانب 27 فيلماً يمثلون مصر في مهرجان القدس السينمائي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي عن الأفلام المشاركة هذا العام في المهرجان والذي يقام في المدة من 29 نوفمبر وحتي 6 ديسمبر، ويمثل الفيلم القصير "روح أليفة" للمخرج محمد سرحان مصر في مسابقة قسم أفلام الهواة بجانب 12 فيلماً آخرين، ولم تكتف مصر بذلك فتشارك أيضاً في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بثمانية أفلام، وبخمسة أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.









ويأتي هذا المهرجان واحد من ضمن سلسلة المهرجانات التي يشارك فيها مؤخراً حيث كان قد تم ترشيح الفيلم كأفضل فيلم في مهرجان Luleå International Film FestivalLuleå International Film Festival بالسويد، مع ترشيح بطلة الفيلم نسمة نور الدين كأفضل ممثلة عن دورها، وقبلها ترشح للعديد من المهرجانات الدولية منها مونتريال والاناضول الدولي وجوائز الفيلم السويدي كما حصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان golden bridge في تركيا.







